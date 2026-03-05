Aspirina e cancro al colon-retto | perché non protegge come si pensava

Da billipop.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente revisione Cochrane ha evidenziato che assumere aspirina quotidianamente non è efficace come metodo rapido o affidabile per prevenire il cancro al colon-retto nella popolazione generale. La ricerca ha analizzato studi esistenti senza trovare prove concrete di una protezione significativa. Di conseguenza, l’uso quotidiano del farmaco come misura preventiva non è più raccomandato per questa finalità.

Secondo una recente revisione Cochrane, assumere aspirina ogni giorno non rappresenta un metodo rapido o affidabile per prevenire il cancro intestinale nella popolazione generale. La ricerca mette inoltre in evidenza un chiaro aspetto negativo: l’uso regolare di aspirina comporta un aumento immediato del rischio di emorragie gravi. Il cancro intestinale, noto anche come cancro del colon-retto, è tra i tumori più diffusi a livello globale. La prevenzione si basa principalmente su stili di vita sani e screening regolari. Negli ultimi anni, diversi studi hanno analizzato se farmaci di largo uso, come i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), potessero contribuire a ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Billipop.com

aspirina e cancro al colon retto perch233 non protegge come si pensava
© Billipop.com - Aspirina e cancro al colon-retto: perché non protegge come si pensava

Cancro al colon-retto, i sintomi che non si devono trascurare. Nove casi su dieci si può prevenireIl mondo dello spettacolo e della televisione internazionale è in lutto per la morte di James Van Der Beek, scomparso il 10 febbraio 2026 all’età di...

Cancro al colon, l’aspirina può ridurre le recidive: chi potrebbe beneficiarneUno studio randomizzato pubblicato sul New England Journal of Medicine mostra che l’aspirina può ridurre significativamente il rischio di recidiva...

Una selezione di notizie su Aspirina e cancro al colon retto perché....

Discussioni sull' argomento Aspirina a basse dosi: la revisione che evidenzia rischi e benefici oltre i luoghi comuni; Cancro al colon: l'aspirina non protegge come si credeva.

Cancro al colon: l'aspirina non protegge come si credevaL’analisi della Sichuan University indica che l’uso regolare di aspirina non riduce il rischio di tumore colon-retto nei soggetti a rischio medio. tomshw.it

aspirina e cancro alAspirina a basse dosi: la revisione che evidenzia rischi e benefici oltre i luoghi comuniCertezze e non sulle capacità preventive del farmaco da banco più utilizzato per curare un semplice mal di testa o un'influenza. Uno studio cinese conferma alcune verità ma ne smentisce altre. leganerd.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.