Aspirina e cancro al colon-retto | perché non protegge come si pensava

Una recente revisione Cochrane ha evidenziato che assumere aspirina quotidianamente non è efficace come metodo rapido o affidabile per prevenire il cancro al colon-retto nella popolazione generale. La ricerca ha analizzato studi esistenti senza trovare prove concrete di una protezione significativa. Di conseguenza, l’uso quotidiano del farmaco come misura preventiva non è più raccomandato per questa finalità.

Secondo una recente revisione Cochrane, assumere aspirina ogni giorno non rappresenta un metodo rapido o affidabile per prevenire il cancro intestinale nella popolazione generale. La ricerca mette inoltre in evidenza un chiaro aspetto negativo: l’uso regolare di aspirina comporta un aumento immediato del rischio di emorragie gravi. Il cancro intestinale, noto anche come cancro del colon-retto, è tra i tumori più diffusi a livello globale. La prevenzione si basa principalmente su stili di vita sani e screening regolari. Negli ultimi anni, diversi studi hanno analizzato se farmaci di largo uso, come i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), potessero contribuire a ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Aspirina e cancro al colon-retto: perché non protegge come si pensava Cancro al colon-retto, i sintomi che non si devono trascurare. Nove casi su dieci si può prevenireIl mondo dello spettacolo e della televisione internazionale è in lutto per la morte di James Van Der Beek, scomparso il 10 febbraio 2026 all’età di... Cancro al colon, l’aspirina può ridurre le recidive: chi potrebbe beneficiarneUno studio randomizzato pubblicato sul New England Journal of Medicine mostra che l’aspirina può ridurre significativamente il rischio di recidiva... Una selezione di notizie su Aspirina e cancro al colon retto perché.... Discussioni sull' argomento Aspirina a basse dosi: la revisione che evidenzia rischi e benefici oltre i luoghi comuni; Cancro al colon: l'aspirina non protegge come si credeva. Cancro al colon: l'aspirina non protegge come si credevaL’analisi della Sichuan University indica che l’uso regolare di aspirina non riduce il rischio di tumore colon-retto nei soggetti a rischio medio. tomshw.it Aspirina a basse dosi: la revisione che evidenzia rischi e benefici oltre i luoghi comuniCertezze e non sulle capacità preventive del farmaco da banco più utilizzato per curare un semplice mal di testa o un'influenza. Uno studio cinese conferma alcune verità ma ne smentisce altre. leganerd.com 9 invenzioni che non sapevi fossero tedesche Fanta, aspirina, le lenti a contatto e... Ne abbiamo parlato nel nostro ultimo video - facebook.com facebook