Canada | la magistratura blocca il referendum sull’indipendenza dell’Alberta

La magistratura canadese ha emesso un'ordinanza che impedisce di procedere con il referendum sull’indipendenza dell’Alberta. Nel frattempo, un sondaggio recente indica un aumento del sostegno tra i cittadini della provincia al separatisme, che si concentra in una delle tre aree agricole note come le “praterie”. La decisione giudiziaria ha effetti diretti sul percorso politico e istituzionale legato alla consultazione.

La magistratura canadese sta bloccando la petizione sul referendum per l’indipendenza dell’Alberta. Un recente sondaggio mostra un aumento nel numero di cittadini favorevoli al separatismo della loro provincia, una delle tre “praterie” in forte crescita. La decisione della Leonard. La giudice Shaina Leonard ha imposto all’ufficio elettorale albertano il blocco per un mese del processo di certificazione dei risultati della petizione. Con la sua decisione inoltre impedisce ai promotori dell’iniziativa di portare la questione al Ministero della Giustizia. La motivazione consiste nel “potenziale di un danno irreparabile” che genera la raccolta delle firme per la petizione, che potrebbe dare luogo a un referendum sostanzialmente incostituzionale.🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate Alberta verso l’indipendenza: Referendum in vista, spinta da Washington e retorica Trump. Futuro incerto per il Canada.Una provincia canadese ricca di petrolio, l'Alberta, potrebbe andare al referendum per l'indipendenza entro la fine dell'anno. Dopo la Groenlandia, Trump guarda all'Alberta: obiettivo indipendenza dal CanadaWashington, 30 gennaio 2026 – Se la Groenlandia non vuole l'aiuto di Trump per raggiungere l'indipendenza, qualcun altro sembra interessato ad...