Alberta verso l’indipendenza | Referendum in vista spinta da Washington e retorica Trump Futuro incerto per il Canada
L’Alberta si prepara a chiedere l’indipendenza, spinta dalla retorica di Trump e dal sostegno degli Stati Uniti. La provincia canadese, nota per le sue vaste riserve di petrolio, potrebbe votare sul suo futuro già entro la fine dell’anno. Un passo che potrebbe cambiare gli equilibri nel paese e influenzare il mercato energetico globale.
L’Alberta verso la Secessione: Un Referendum Sotto l’Influenza di Trump. Una provincia canadese ricca di petrolio, l’Alberta, potrebbe andare al referendum per l’indipendenza entro la fine dell’anno. La svolta, apparentemente inattesa, è alimentata da un movimento separatista che ha trovato un inaspettato catalizzatore nella retorica dell’ex presidente americano Donald Trump, il quale aveva ipotizzato l’annessione del Canada agli Stati Uniti. La situazione incrina il tessuto sociale canadese e solleva interrogativi sul futuro del Paese. Un’Ondata di Malcontento e l’Eco della Proposta Trump. La proposta di Trump di considerare il Canada come il 51° Stato americano ha scatenato una reazione di rigetto diffuso in tutto il Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dopo la Groenlandia, Trump guarda all'Alberta: obiettivo indipendenza dal Canada
Dopo aver puntato sulla Groenlandia, Donald Trump ora guarda all'Alberta, in Canada.
Separatisti dell’Alberta a Washington, Carney: «Trump rispetti la sovranità del Canada»
Alberta, il sogno secessionista che inquieta il Canada: contatti con Washington e scenari geopolitici; Canada: indipendentisti dell'Alberta raccolgono firme per un referendum e vedono in Trump un'opportunità
La media potenza Canada rischia di rimpicciolirsi. Alberta e Quebec verso la secessione?La provincia più ricca e una delle più povere del paese si preparano a indire referendum per l’indipendenza. Ragioni, prospettive di successo, possibili conseguenze ... tempi.it
Dopo la Groenlandia, Trump guarda all'Alberta: obiettivo indipendenza dal CanadaWashington, 30 gennaio 2026 – Se la Groenlandia non vuole l'aiuto di Trump per raggiungere l'indipendenza, qualcun altro sembra interessato ad accettare, ma col rischio che il rapporto tra Stati Uniti ... quotidiano.net
