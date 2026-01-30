Dopo aver puntato sulla Groenlandia, Donald Trump ora guarda all'Alberta, in Canada. Il tycoon vorrebbe sostenere il movimento indipendentista della regione, anche se il governo canadese si oppone con fermezza. Le tensioni tra Stati Uniti e Canada sono già alte, e questa mossa rischia di complicare ancora di più i rapporti tra i due paesi. Per ora, nessuna decisione ufficiale, ma l'interesse di Trump sembra essere concreto.

Washington, 30 gennaio 2026 – Se la Groenlandia non vuole l'aiuto di Trump per raggiungere l'indipendenza, qualcun altro sembra interessato ad accettare, ma col rischio che il rapporto tra Stati Uniti e Canada, già messo a dura prova dalle recenti tensioni commerciali, si arricchisca di un nuovo capitolo di tensioni. Al centro della contesa il dossier sull' autodeterminazione dell'Alberta, la provincia canadese ricca di petrolio che guarda con sempre maggiore insistenza verso Washington. Il primo ministro canadese Mark Carney ha esortato pubblicamente il tycoon a "rispettare la sovranità canadese" dopo che alcune indiscrezioni hanno rivelato incontri riservati tra funzionari del Dipartimento di Stato americano e i leader del movimento secessionista dell'Alberta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo la Groenlandia, Trump guarda all'Alberta: obiettivo indipendenza dal Canada

Nuovo scontro tra Stati Uniti e Canada.

L'attenzione internazionale si concentra sulla vicenda tra Trump e la Groenlandia, dove la resistenza di Europa e Canada ha portato a un ripensamento da parte dell'ex presidente americano.

