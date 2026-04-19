Campobasso sbarca al quarto posto | Gargiulo infastidisce il Perugia

Il Campobasso ha conquistato una vittoria importante allo stadio Curi, battendo il Perugia per 1-0. Con questa vittoria, la squadra si posiziona al quarto posto in classifica, modificando gli equilibri della Serie C. La partita si è giocata senza altre interruzioni, e il risultato è stato deciso da una rete nel corso del primo tempo. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, portando a casa tre punti fondamentali.

Il Campobasso ha strappato tre punti fondamentali allo stadio Curi, battendo il Perugia per 1-0 in una sfida che segna un punto di svolta nelle gerarchie della Serie C. Il gol decisivo è arrivato nella prima frazione di gioco grazie a Gargiulo, permettendo alla squadra ospite di conquistare aritmeticamente il quarto posto, mentre i biancorossi del Perugia si ritrovano ora costretti a puntare tutto sulla sfida finale a Forlì per garantire la salvezza diretta. L’episodio che ha scosso il Curi e la gestione tattica di Tedesco. La partita si è decisa su un singolo lampo nel cuore del primo tempo. Al 33?, su un cross servito da Gala, Gargiulo ha trovato lo spazio giusto per incornare a rete, siglando l’unico episodio del match.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso sbarca al quarto posto: Gargiulo infastidisce il Perugia Campobasso batte Perugia 1-0 Notizie correlate Leggi anche: Perugia, il Campobasso rimanda la salvezza. Gargiulo lascia “appesi” i biancorossi Leggi anche: Calcio serie C, Gargiulo rovina l'ultima casalinga del Grifo: il Campobasso batte 1-0 il Perugia e ammutolisce il Curi Contenuti utili per approfondire Si parla di: Perugia, con il Campobasso caccia al secondo successo casalingo!. Ufficiale: il Campobasso è quarto. Gargiulo-gol, Perugia koMissione compiuta. Il Campobasso fa l’impresa anche a Perugia e conquista matematicamente la quarta posizione del girone B di serie C ... primonumero.it Il Campobasso a Perugia per difendere il quarto postoTrasferta umbra per i rossoblù, che ritrovano Bifulco e cercano i tre punti su un campo dove non hanno mai vinto. Serie D, il Termoli ospita il Notaresco ... rainews.it