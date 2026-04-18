Perugia il Campobasso rimanda la salvezza Gargiulo lascia appesi i biancorossi

Il campionato di calcio si è acceso con una partita tra Perugia e Campobasso, che si è conclusa con la vittoria degli ospiti. La squadra di casa, in lotta per la salvezza, non è riuscita a ottenere i punti necessari e si trova ora in una posizione difficile. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato un gol decisivo che ha lasciato i padroni di casa in attesa di ulteriori risultati. La stagione si avvia verso la sua conclusione, con ancora molte incognite.

Perugia, 18 aprile 2026 – Niente da fare. Ci sarà da aspettare fino all’ultimo: il destino di una stagione nata sotto una cattiva stella. La salvezza resta sempre lì a un passo ma non è certificata: manca un punto da conquistare domenica nell’ultimo turno sul campo del Forlì salvo. A scombinare i piani al Perugia di Giovanni Tedesco è il Campobasso che lascia il Curi con l’obiettivo raggiunto: la rete di Gargiulo, nel primo tempo, regala alla squadra molisana il quarto posto agli spareggi promozione. Invece la vittoria della Sambenedettese con il Pontedera tiene in vita la matematica. Peccato. Il Grifo interrompe la striscia positiva di sette giornate per una serata strana: non ha grosse ma nemmeno il merito per vincere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, il Campobasso rimanda la salvezza. Gargiulo lascia “appesi” i biancorossi Perugia Campobasso - 3-0 | Archivio Calcio Teleumbria (9-1-1983) Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, Gargiulo rovina l'ultima casalinga del Grifo: il Campobasso batte 1-0 il Perugia e ammutolisce il Curi Calcio serie C, il Perugia ospita il Campobasso per blindare la salvezza. Bartolomei e Ladinetti: "Ora l'ultimo passo"Dopo una stagione che difficilmente verrà dimenticata, soprattutto l'inizio, potrebbe arrivare finalmente il momento di poter festeggiare qualcosa... Contenuti e approfondimenti Diretta | Perugia Campobasso (risultato 0-1) video streaming tv: Tozzuolo pericoloso (oggi 18 aprile 2026)Diretta Perugia Campobasso streaming video tv: il Grifone è ormai salvo a due giornate dal termine, molisani per difendere il quarto posto. ilsussidiario.net Il Grifo si complica la vita: ko 1-0 col Campobasso e per la salvezza c'è ancora da sudareIl Perugia continua a complicarsi la vita e dovrà attendere l’ultima giornata, con la trasferta di Forlì, per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nella sfida di questa sera, sabato 18 aprile, contro il ... corrieredellumbria.it