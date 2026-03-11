Padova 2026 | 14.000 euro per i giovani musicisti

A Padova, il Comitato del Concorso Internazionale Claudio Scimone ha annunciato l’apertura della nuova edizione 2026, dedicata a giovani musicisti nati dopo il 31 dicembre 2001. Per questa edizione sono previsti premi complessivi di 14.000 euro destinati a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti. La città si prepara ad accogliere i partecipanti in un’atmosfera già vibrante di musica classica.

L'aria di Padova profuma già di musica classica mentre il Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone apre ufficialmente i battenti della nuova edizione 2026, destinata a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti nati dopo il 31 dicembre 2001. La sfida si concluderà con le audizioni in diretta all'Auditorium Pollini il 26 novembre, seguite dal concerto dei vincitori tre giorni dopo, dove verranno assegnati premi per un totale di 14.000 euro. Non si tratta di una semplice gara, ma di un progetto culturale che intende trasformare la competizione in un percorso di crescita professionale, mantenendo viva l'eredità del Maestro Claudio Scimone, fondatore dell'Orchestra I Solisti Veneti.