Dopo settimane di negoziati complessi e momenti di tensione, il fronte politico ad Avellino si è riunificato. La coalizione, nota come campo largo, ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Nello Pizza. Tra i protagonisti di questa sintesi c’è anche Giuseppe Conte, considerato il primo big del gruppo. La scelta è stata condivisa dopo un confronto lungo e articolato tra le diverse forze coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo settimane di trattative serrate, distinguo e momenti di forte tensione, il cosiddetto “campo largo” ad Avellino trova finalmente una sintesi politica e si compatta attorno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Nello Pizza. Una convergenza tutt’altro che scontata, maturata passo dopo passo e arrivata, come si dice in gergo calcistico, in “zona Cesarini”. Il quadro politico cittadino era apparso a lungo frammentato, con le diverse anime del centrosinistra impegnate in un confronto spesso aspro su nomi e prospettive di governo. Tuttavia, nelle ultime ore, si è registrata una significativa accelerazione che ha portato alla ricomposizione dello schieramento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo ricompattato su Pizza, il primo big è Giuseppe Conte

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