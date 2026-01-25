La marcia entra in una nuova era | cambiano le distanze Agrusti e Fiorini vincono i Campionati Italiani di…maratona

Dal 1° gennaio 2026, le distanze ufficiali della marcia sono state riformate, con gare sui 21,097 km e 42,195 km. Questa modifica rappresenta un passo importante per il settore, che si prepara alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Recentemente, Agrusti e Fiorini hanno conquistato i titoli italiani di maratona, segnando un nuovo capitolo in questa disciplina.

Dal 1° gennaio 2026 la marcia è entrata in una nuova dimensione, visto che sono entrate in vigore le nuove distanze: si gareggia sui 21,097 km e sui 42,195 km, quest’ultima sarà l’unica specialità in programma per il tacco e punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nella giornata odierna, ad Acquaviva delle Fonti (in provincia di Bari), sono andati in scena i primi Campionati Italiani di maratona di marcia (nei fatti occorrerà chiamare in questo modo la 42 km, generando un po’ di confusione iniziale tra gli appassionati). In una mattinata condizionata dal forte vento e dalla pioggia battente, Andrea Agrusti e Sofia Fiorini hanno conquistato il tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bossoni Brescia Art Marathon: assegnati i campionati italiani paralimpici di mezza maratonaNel 2026, la Bossoni Brescia Art Marathon ospiterà i Campionati Italiani FISPES di mezza maratona, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento nel panorama delle competizioni di corsa.

Salto con gli sci, Giovanni Bresadola e Annika Sieff vincono i campionati italianiA Predazzo, in provincia di Trento, si sono svolti i campionati italiani di salto con gli sci, su un trampolino recentemente rinnovato in preparazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

