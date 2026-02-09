Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving | conclusi allo Stadio del Nuoto i campionati con oltre 2.500 atleti

Questa mattina si sono conclusi allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati Giovanili Primaverili di Lifesaving, con la partecipazione di oltre 2.500 atleti. La competizione, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con Polisportiva Riccione e il Comune, ha visto un grande afflusso di giovani talenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta tra entusiasmo e adrenalina, confermando Riccione come una delle mete principali per gli eventi natatori nazionali.

