Campania accordo nel centrodestra | ecco chi saranno i candidati a Salerno e Avellino

Nel centrodestra campano si sono definiti gli accordi per le candidature nei principali comuni al voto. Sono stati scelti i candidati per le città di Salerno e Avellino, segnando un passo importante nella ripartizione delle liste e delle alleanze in vista delle elezioni amministrative. Le intese tra le forze politiche mirano a presentare candidati condivisi per le prossime consultazioni comunali.

C’è l’intesa per ricomporre il centrodestra in ogni comune al voto. Partendo dai capoluoghi di provincia: Avellino (la candidata sarà Laura Nargi) e Salerno (il candidato sarà Gherardo Maria Marenghi, nella foto ), dove l’unità è considerata imprescindibile, e per finire ai comuni sopra i 15mila abitanti chiamati al voto”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), l’onorevole Fulvio Martusciello (Forza Italia), l’onorevole Aurelio Tommasetti (Lega)e l’onorevole Gigi Casciello (Noi Moderati). Campania, fumata bianca nel centrodestra a Salerno e Avellino. ”L’incontro tra i responsabili regionali di...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campania, accordo nel centrodestra: ecco chi saranno i candidati a Salerno e Avellino Notizie correlate Leggi anche: Amministrative Avellino e Salerno, c’è l’accordo nel centrodestra: resta il rebus civiche Centrodestra unito: accordo su Giordano e candidati sindaci a SalernoLa svolta politica a Cava de' Tirreni Nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, i vertici provinciali del centrodestra si sono... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amministrative, nel centrodestra non c'è ancora l'accordo sul nome del candidato; Campania, il consiglio regionale approva documento unitario su caso Monaldi e sistema trapianti; Avellino, ore decisive. O forse no: il capoluogo irpino cerca ancora i suoi candidati; Nargi? Alle regionali straordinaria candidata. I candidati di Salerno e Avellino dopo il 25 marzo. Comunali, in Campania intesa a tutto campo nel centrodestraIl centrodestra si presenterà unito nei comuni al voto in Campania. ansa.it Centrodestra, intesa sui Comuni: Martusciello detta la linea e consolida gli equilibriForza Italia incassa la titolarità della partita più importante: l’indicazione del candidato sindaco di Napoli ... ilroma.net Ponte sullo Stretto: fondi tolti a Calabria, Sicilia e Campania facebook La preparazione ideale per la finale di Copa del Rey tra @Atleti e @RealSociedad in onda questa sera su @DAZN_IT La grande storia di Pellegrino Matarazzo, tra Campania, New Jersey, Germania e Paesi Baschi x.com