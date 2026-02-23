Centrodestra unito | accordo su Giordano e candidati sindaci a Salerno

Il centrodestra si è riunito a Salerno per confermare l’accordo su Giordano e sui candidati sindaci a Salerno e in altri Comuni. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e si basa sulla volontà di rafforzare l’unità politica prima delle imminenti elezioni. I leader provinciali hanno anche valutato le strategie per coinvolgere più cittadini nelle candidature. La riunione si è svolta nella sede di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di presentare un fronte compatto alle amministrative.