Centrodestra unito | accordo su Giordano e candidati sindaci a Salerno
Il centrodestra si è riunito a Salerno per confermare l’accordo su Giordano e sui candidati sindaci a Salerno e in altri Comuni. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e si basa sulla volontà di rafforzare l’unità politica prima delle imminenti elezioni. I leader provinciali hanno anche valutato le strategie per coinvolgere più cittadini nelle candidature. La riunione si è svolta nella sede di Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di presentare un fronte compatto alle amministrative.
La svolta politica a Cava de' Tirreni. Nella sede della Federazione di Fratelli d'Italia a Salerno, i vertici provinciali del centrodestra si sono riuniti per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera. La riunione ha la presenza di rappresentanti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Al termine di un'ampia discussione, è stata raggiunta un'intesa politica per l'indicazione dei candidati sindaci unitari nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti della provincia di Salerno. Raffaele Giordano, la scelta unanime. A Cava de' Tirreni, i partiti del centrodestra hanno condiviso la scelta di convergere sul candidato civico Raffaele Giordano.
Elezioni 2026: centrodestra compatto su Giordano a Cava, intesa negli altri ComuniUn incontro tra i leader del centrodestra si è tenuto ieri a Salerno, dove hanno deciso di sostenere Giordano a Cava.
Centrodestra unito su Scurria candidato sindaco: via libera ufficiale alla corsa per Palazzo ZancaIl centrodestra ha deciso di sostenere Marcello Scurria come candidato sindaco di Messina, a causa della sua lunga esperienza politica e del forte sostegno locale.
