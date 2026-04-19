Il centrodestra ha raggiunto un accordo sulle candidature per le elezioni amministrative nei principali capoluoghi, con un documento condiviso tra le forze politiche del raggruppamento. L’intesa riguarda le città di Avellino e Salerno, dove sono state stabilite le candidature e le regole di alleanza. Rimane ancora aperta la questione delle liste civiche, che non sono state definite nel dettaglio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il centrodestra mette ordine, almeno sulla carta. Il tavolo interpartitico ha definito l’intesa sui principali capoluoghi al voto, fissando paletti e candidati in vista delle amministrative. Ad Avellino la scelta è chiara: la candidatura a sindaco spetta a Forza Italia, che punta su Laura Nargi. Un nome su cui la coalizione ha deciso di convergere per provare a costruire una proposta competitiva nel capoluogo irpino. A Salerno, invece, la linea è quella dell’unità piena. Tutti insieme sul nome di Gherardo Marenghi, espressione di Fratelli d’Italia, individuato come candidato sindaco dell’intera coalizione. Un’intesa che prova a blindare i vertici, ma che lascia ancora aperti diversi fronti sul territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Avellino e Salerno, c’è l’accordo nel centrodestra: resta il rebus civiche

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