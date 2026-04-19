Amministrative Avellino e Salerno c’è l’accordo nel centrodestra | resta il rebus civiche

Da anteprima24.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra ha raggiunto un accordo sulle candidature per le elezioni amministrative nei principali capoluoghi, con un documento condiviso tra le forze politiche del raggruppamento. L’intesa riguarda le città di Avellino e Salerno, dove sono state stabilite le candidature e le regole di alleanza. Rimane ancora aperta la questione delle liste civiche, che non sono state definite nel dettaglio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il centrodestra mette ordine, almeno sulla carta. Il tavolo interpartitico ha definito l’intesa sui principali capoluoghi al voto, fissando paletti e candidati in vista delle amministrative. Ad Avellino la scelta è chiara: la candidatura a sindaco spetta a Forza Italia, che punta su Laura Nargi. Un nome su cui la coalizione ha deciso di convergere per provare a costruire una proposta competitiva nel capoluogo irpino. A Salerno, invece, la linea è quella dell’unità piena. Tutti insieme sul nome di Gherardo Marenghi, espressione di Fratelli d’Italia, individuato come candidato sindaco dell’intera coalizione. Un’intesa che prova a blindare i vertici, ma che lascia ancora aperti diversi fronti sul territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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