Azzardo sale la febbre del gioco In un anno bruciati 3,8 miliardi | Questa non è un’isola felice

La febbre del gioco si fa sentire sempre di più nelle Marche. In un anno, sono stati bruciati 3,8 miliardi di euro, e gli esperti segnalano un aumento preoccupante di persone con problemi di dipendenza. La situazione non si limita alla regione, ma è una tendenza che riguarda tutta l’Italia. I casi patologici crescono e l’allarme si fa sempre più forte.

"C’è un aumento preoccupante di casi patologici nelle Marche. È anche una tendenza nazionale sì, ma è incredibilmente presente nella nostra regione". A lanciare l’allarme sulla ’febbre’ del gioco d’azzardo è il presidente di Federconsumatori Macerata, Lorenzo Longo. Il nuovo report, Non così piccoli – Edizione 2025, realizzato da Federconsumatori, Cgil e Fondazione Isscon (Istituto studi sul consumo), aggiorna il quadro già cronico dell’anno scorso, evidenziato nel Libro Nero dell’azzardo 2025. Nel 2024, la raccolta complessiva del gioco d’azzardo (fisico e online) in Italia ha raggiunto 157,4 miliardi, pari al 7,2% del Pil, con un aumento del 6,6% rispetto all’anno prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

