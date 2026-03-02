Gioco d'azzardo in Campania 4,1 milioni per il Piano regionale contro la dipendenza

In Campania è stato approvato un piano regionale contro il gioco d’azzardo patologico, con una dotazione di 4,1 milioni di euro destinati al 2024. Le risorse saranno distribuite alle aziende sanitarie locali e serviranno a rafforzare le attività di prevenzione nelle scuole e le cure nei servizi di assistenza e riabilitazione. La strategia mira a contrastare il fenomeno e a offrire supporto alle persone coinvolte.