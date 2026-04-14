Gasolio sopra i 2 euro al litro verso lo sciopero e il blocco degli autotrasportatori

Il prezzo del gasolio ha superato i 2 euro al litro, mettendo sotto pressione il settore degli autotrasportatori. La mancanza di interventi da parte delle autorità ha portato a una crescente insoddisfazione tra gli operatori, che si preparano a una possibile protesta a livello nazionale. La situazione rischia di determinare uno stop alle attività di trasporto su tutto il territorio.

"Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi". Lo afferma Unatras (Unione Nazionale Associazioni Autotrasporto Merci) che, dopo i.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Carburanti sempre più cari: benzina sopra 1,8 euro e gasolio oltre i 2 euro al litroI prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, mantenendosi su livelli tra i più alti degli ultimi anni.

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