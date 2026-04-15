Code di auto e stazioni di servizio senza più carburante effetto dello sciopero degli autotrasportatori

Da Nord a Sud, le strade sono caratterizzate da lunghe code di auto e moto in attesa di rifornimento, mentre molte stazioni di servizio risultano prive di carburante. Anche gli autobus hanno sospeso alcune corse a causa della scarsità di combustibile. La situazione è causata dallo sciopero degli autotrasportatori, che ha portato a una diffusione di file e difficoltà di approvvigionamento lungo tutto il territorio.

Da Nord a Sud dal Centro ai villaggi code di auto e moto in fila per rifornirsi di carburante. Lungo stop anche per gli autobus. Anche a Messina in strada si nota senza troppi dubbi la protesta degli autotrasportatori che ha portato in molti all'"assalto" delle stazioni di servizio. "Venerdì ci.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, stop di 5 giorni contro il caro gasolio Autotrasportatori fermi: "Situazione molto grave". Poi la revoca dello scioperoDopo un lungo incontro con gli scioperanti e i loro rappresentanti sindacali è stata confermata la revoca dello sciopero in atto da due giorni al... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rientro con il bollino rosso in Liguria (anche martedì mattina), 10 km di coda su A7 e su A10; Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana nella mattinata; Incidente sulla A8 Milano-Varese: chilometri di coda e traffico bloccato verso Milano; Frana di Petacciato e viabilità alternativa nel caos: quattro sindaci all'opera per dirigere il traffico nei borghi molisani. Val di Zoldo, piste prese d'assalto: lunghe code di auto e parcheggi già pieni alle nove del mattino VIDEOLunghe code di auto, questa mattina, sabato 31 gennaio, lungo le strade della Val di Zoldo, in provincia di Belluno: tante le persone che attendono di godersi le piste innevate nel weekend ... ilgazzettino.it Incendio al casello A22 di Affi, auto in fiamme: code e rallentamentiIncendio al casello di Affi, auto in fiamme. L’incendio improvviso di un’auto al casello di Affi dell’autostrada A22 ha causato code e rallentamenti nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo. Secondo ... veronaoggi.it Messina, demolizioni in via Taormina: traffico in tilt con lunghe code di auto - facebook.com facebook Lunghe code ai distributori di benzina dopo lo sciopero degli autotrasportatori siciliani scattato il 14 aprile. "La macchina la usiamo tutti i giorni, non possiamo permetterci di rimanere a secco" ha detto un automobilista in fila. x.com