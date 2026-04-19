cambio della guardia parco delle 5 terre burlando direttore

Giovedì scorso, è stato annunciato il cambio di direzione nel Parco delle Cinque Terre, con la nomina di Maurizio Burlando come nuovo direttore. La decisione è stata presa dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo aver completato le procedure previste dalla legge quadro. Burlando succede al precedente responsabile, portando un nuovo incarico all’interno dell’ente che tutela questa area naturale.

Maurizio Burlando è il nuovo direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre. Risale a giovedì la nomina, ad opera del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a conclusione delle procedure previste dalla legge quadro. Burlando prende il posto di Patrizio Scarpellini, storico direttore dal 2012 all’ottobre dello scorso anno, che lo scorso gennaio aveva ritirato la propria candidatura per una eventuale conferma nel ruolo. Nato a Genova e con origini familiari framuresi, Burlando è laureato in Scienze geologiche e ha maturato una prima esperienza nella geologia ambientale e applicata. Per vent’anni ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

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