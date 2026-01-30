Parco Nazionale al cambio di guardia Terre d’Emilia | Grazie a Giovanelli

Questa mattina il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha visto il primo cambio di guardia dopo l’esperienza sotto la presidenza del professor Giovanelli. Nuovi dirigenti sono entrati in carica, mentre il personale e le comunità locali si preparano a seguire i prossimi passi dell’area protetta. Il passaggio di consegne è avvenuto senza problemi, con tutti che guardano avanti, alle sfide e alle opportunità che aspettano il parco.

Il Parco Nazionale dell’ Appennino Tosco Emiliano si avvia al primo ‘ cambio di guardia ’ dopo l’esperienza sotto la Presidenza del prof. Fausto Giovanelli (già senatore del Pd). Mentre sono in atto le procedure per la nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, la Confcooperative Terre d’Emilia esprime "un profondo ringraziamento al presidente uscente, Fausto Giovanelli, il cui lavoro e le cui visioni hanno consentito all’Ente di configurarsi come un autorevole punto di riferimento per l’area montana e uno dei soggetti più impegnati a favore dello sviluppo del territorio dell’Appennino e non solo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco Nazionale al cambio di guardia. Terre d’Emilia: "Grazie a Giovanelli" Approfondimenti su Parco Nazionale Asst di Lodi, cambio della guardia: Emilia Marrazzo è la nuova coordinatrice della Breast Unit di Lodi Midollo osseo, donazioni in crescita in Emilia-Romagna. Polonara, cestista della nazionale: "Vivo grazie alla mia donatrice" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Parco Nazionale Argomenti discussi: Parco Nazionale al cambio di guardia. Terre d’Emilia: Grazie a Giovanelli; Droni e PNRR: il Parco Nazionale Arcipelago Toscano potenzia il monitoraggio della biodiversità nelle isole toscane; Yosemite si prepara al ritorno della Firefall, la cascata di fuoco; In vendita una tenuta in Inghilterra con una condizione insolita: il re può farvi visita quando vuole. Parco Nazionale al cambio di guardia. Terre d’Emilia: Grazie a GiovanelliIl Parco Nazionale dell’ Appennino Tosco Emiliano si avvia al primo ‘ cambio di guardia ’ dopo l’esperienza sotto la Presidenza del prof. Fausto Giovanelli (già senatore del Pd). Mentre sono in atto l ... ilrestodelcarlino.it Battistoni, con FI svolta storica per il Parco Nazionale ConeroUn cambio di passo epocale che riconosce l'unicità del Conero e ne valorizza il suo straordinario patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico. Una scelta che non solo ... ansa.it Parco Nazionale della Maiella | Sulmona - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.