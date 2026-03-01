Cambio della guardia a Nuova Armonia | dopo 25 anni Umberto Casella lascia Pino Nano nuovo direttore

Dopo 25 anni, Umberto Casella lascia la direzione di “Nuova Armonia” e viene sostituito da Pino Nano. La rivista, pubblicata da Rai Senior, ha annunciato ufficialmente il cambio di leadership, segnando una nuova fase per la pubblicazione. Casella ha guidato la testata per un lungo periodo, mentre Nano assume il ruolo di direttore con l’obiettivo di continuare il percorso editoriale.

Cambio al vertice del giornale di Rai Senior “Nuova Armonia”. Dopo un quarto di secolo alla guida della testata, Umberto Casella lascia il suo incarico di direttore, passando il testimone a Pino Nano, già caporedattore centrale dell’Agenzia nazionale della Tgr Rai e negli ultimi due anni vice direttore del giornale, al fianco dello stesso Casella. A dare l’annuncio ufficiale è stato il presidente di Rai Senior, Antonio Calajò, che in una nota ha comunicato la nomina di Pino Nano come nuovo direttore responsabile di “Nuova Armonia”. Nella stessa comunicazione, il presidente ha voluto esprimere «a nome dell’intero direttivo di Rai Senior una lettera piena di ammirazione per tutto quello che in tutti questi lunghi anni Umberto Casella ha fatto per il giornale e per la vita stessa di Rai Senior». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cambio della guardia a “Nuova Armonia”: dopo 25 anni Umberto Casella lascia, Pino Nano nuovo direttore Cambio al vertice della Delegazione di Spiaggia di Peschici: dopo 5 anni, lascia il 1° Lgt Savino ScaglioneAl suo posto subentra il parigrado Francesco Guerra, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia il quale, nel corso della sua carriera, ha... Cambio al vertice della Questura di Como: Marco Calì lascia e diventa direttore dello Sco. Da Monza arriva Fabrizio FerriComo, 12 dicembre 2025 – A meno di due anni dal suo insediamento, il Questore Marco Calì lascia Como per essere destinato ad altro incarico: sarà... Approfondimenti e contenuti su Cambio della. Temi più discussi: Giappone: cambio della guardia in ambasciata, arrivato amb. Mario Vattani; Cambio della guardia alla Camera del Lavoro di Asti; Cambia sede la Guardia Medica a Trecate: addio via Arno, ecco il nuovo indirizzo; Dal prossimo 1 aprile cambio della guardia alla Questura di Benevento. GDF – GUARDIA DI FINANZA * «SONDRIO: CAMBIO AL VERTICE DELLA TENENZA DI BORMIO. IL SOTTOTENENTE MICHELE AVERSANO È IL NUOVO COMANDANTE DELLA TENENZA DI ...GDF SONDRIO: CAMBIO AL VERTICE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BORMIO. IL SOTTOTENENTE MICHELE AVERSANO È IL NUOVO COMANDANTE DELLA TENENZA DI BORMIO. agenziagiornalisticaopinione.it Cambio della guardia alla Camera del Lavoro di AstiEletto con il 66,6% dei voti, subentra a Luca Quagliotti dopo otto anni alla guida dell’organizzazione sindacale astigiana ... lavocediasti.it Carlo Conti letteralmente 20 minuti dopo aver fatto la battuta alla moglie "i jeans della signorina non li comprare" è con Gino Cecchettin a parlare di cambio di cultura maschile "se non cambiamo cambierà solo il nome delle vittime"... infatti #CarloConti #Sanre x.com La vicenda di Vincenzo Schettini, il prof influencer finito al centro delle polemiche per aver promesso voti più alti in cambio di interazioni alle sue live, diventa l’occasione per interrogarsi sul significato stesso della valutazione scolastica, troppo spesso ridotta a - facebook.com facebook