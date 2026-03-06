Zhegrova Juve addio in estate? Questo club inglese è interessato al kosovaro L’indiscrezione

L’Everton ha mostrato interesse per il calciatore kosovaro, e la Juventus potrebbe considerare la cessione in vista della prossima estate. La trattativa tra il club inglese e il giocatore è in corso, mentre i bianconeri valutano eventuali offerte. La situazione resta aperta e non ci sono ancora decisioni definitive sul futuro del calciatore.

