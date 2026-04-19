Il calciomercato della Roma si sta muovendo con attenzione, con il direttore sportivo che sta pianificando diverse mosse per la prossima sessione di trasferimenti. Uno degli obiettivi principali è un laterale brasiliano, che potrebbe essere il primo acquisto della società. Nel frattempo, l’interesse per questo giocatore ha portato a uno scontro con un club di serie A, in attesa di sviluppi ufficiali.

Il mercato della Roma inizia a muoversi sotto traccia, con il d.s. Frederic Massara già proiettato a una rivoluzione estiva che potrebbe partire dalle corsie laterali. Il nome caldo sul taccuino di Trigoria è quello di Carlos Augusto, l’equilibratore brasiliano dell’ Inter che, dopo un triennio da protagonista a Milano, potrebbe cambiare aria per cercare una nuova centralità tecnica. Il classe ’99, forte di 135 presenze in nerazzurro e uno scudetto già in bacheca (con il secondo ormai imminente), rappresenta il profilo di affidabilità e spinta che manca nello scacchiere di Gasperini. Ma se la Roma chiama, il giocatore preferisce dribblare le voci, restando ancorato a un presente che parla ancora di sogni tricolori e ambizioni internazionali.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, obiettivo Carlos Augusto: Massara sfida l’Inter per il brasiliano

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