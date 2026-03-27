La Roma sta pianificando un aggiornamento delle fasce laterali per la prossima stagione, dopo aver ormai separato Zeki Celik, che ha ricevuto offerte di trasferimento da alcune grandi squadre europee. Come possibile sostituto, la società si è concentrata su Carlos Augusto, difensore brasiliano considerato il primo nome per la corsia sinistra. L’operazione rientra nel progetto di rafforzamento del reparto difensivo per il 20262027.

La Roma prepara il restyling delle corsie esterne per la stagione 20262027: con Zeki Celik ormai separato in casa e promesso sposo di una tra Juventus, Inter e Liverpool, la dirigenza giallorossa ha individuato in Carlos Augusto l’obiettivo prioritario per la fascia sinistra. Il brasiliano dell’ Inter, assistito da Beppe Riso, ha manifestato il desiderio di una maggiore centralità tecnica, stanco del turnover forzato a Milano. Il profilo dell’ex Monza è considerato il tassello perfetto per il sistema di Gian Piero Gasperini, che già in passato ne aveva richiesto l’acquisto ai tempi dell’Atalanta. L’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni, approfittando del summit programmato a Trigoria tra il club e l’agente Riso per le firme sui rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante fino al 2029. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, assalto a Carlos Augusto: l’erede di Celik parla brasiliano

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