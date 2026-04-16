Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile trasferimento per il terzino sinistro dell’Inter. Radio calciomercato riferisce che il giocatore, attualmente in forza alla squadra nerazzurra, desidera trovare più spazio in campo e potrebbe valutare offerte da altri club. La società interista, invece, spinge per il rinnovo del contratto. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a trattative o alternative concrete.

Radio calciomercato vorrebbe il terzino sinistro dell’Inter Carlos Augusto in cerca di più spazio. Magari in altri lidi. La società nerazzurra dal canto suo crede fortemente nel laterale mancino. In queste ore il portale specializzato calciomercato.com ha ricostruito la situazione creatasi attorno all’italo-brasiliano: Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter spinge per il rinnovo di Carlos Augusto

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