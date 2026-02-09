Il Milan aspetta Modric | dalla sua decisione dipenderanno i piani di calciomercato

Il Milan attende ancora di sapere se Luka Modric prolungherà il suo contratto, firmato quest’estate a parametro zero. Il centrocampista croato, arrivato dal Real Madrid con un contratto di un anno, sta valutando le sue decisioni. La società rossonera aspetta una risposta per definire i prossimi passi di mercato.

Tanto dei piani del Milan per il prossimo calciomercato estivo, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dipenderà dalla decisione che prenderà Luka Modric al termine di questa stagione. Per ora, c'è da concludere la sua prima annata in rossonero nel migliore dei modi, ovvero con il ritorno in Champions League provando a lottare fino all'ultima giornata per lo Scudetto. Quindi, Modric deciderà il da farsi. Quando, nel calciomercato estivo 2025, ha firmato con il Milan, il Pallone d'Oro 2018 lo ha fatto per un anno, scadenza 30 giugno 2026, riservandosi un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luka Modric potrebbe restare o lasciare il Milan.

Recenti aggiornamenti da Milanello rivelano una decisione importante riguardo Luka Modric.

