Calciomercato Milan Moretto sul rinnovo di Tomori | Mancano dei passaggi ma resta l’ottimismo

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha commentato il futuro di Tomori in maglia Milan nel suo ultimo video su YouTube. Secondo le sue parole, ci sono ancora alcuni passaggi da completare prima di definire il rinnovo, anche se l’atteggiamento generale rimane positivo. Nessun dettaglio specifico sui tempi o le modalità è stato fornito, ma l’attenzione resta alta sul dossier.

Nell'ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027. Ecco, quindi, le sue parole. "Parliamo del rinnovo di Tomori, un Tomori che ha un contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti da diverso tempo. Sono iniziate addirittura a fine agosto, inizio settembre. Vi ricordo che Tomori si trova benissimo a Milano e al Milan e la volontà di Tomori è quella di continuare al Milan". LEGGI ANCHE: Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

