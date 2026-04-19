Il futuro di Moise Kean al Milan resta in bilico mentre si avvicina la finestra di mercato estiva. La società rossonera valuta attentamente le condizioni fisiche dell’attaccante, preoccupata per un problema alla caviglia che potrebbe influenzare le decisioni di acquisto o di rinnovo. La situazione clinica di Kean è al centro delle discussioni tra i dirigenti, mentre altri attaccanti sono stati messi sotto osservazione in vista di possibili alternative.

Tra i tanti attaccanti che in estate potrebbero cambiare casa, risulta anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina che difficilmente resterà in Toscana, ma che comunque sarà davvero difficile da piazzare. Secondo quanto riferito dal 'Corriere Fiorentino' il problema che lo ha colpito alla caviglia nel corso della stagione è riuscito a spaventare il Milan. Ad oggi, qualsiasi pretendente vorrà effettuare altri controlli approfonditi per capire meglio la condizione della caviglia e poi, in caso, acquistarlo. Altro problema da tenere in considerazione è la clausola: difficile che qualche italiana, o non, paghi ben 62 milioni di euro di clausola rescissoria (valida tra l'1 e il 15 luglio 2026).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Kean e il futuro incerto: la caviglia spaventa il club

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