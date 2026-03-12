Calciomercato Kean per il Milan del futuro | ritroverebbe Allegri giocherebbe con Leao

Il Milan ha deciso di puntare su Moise Kean, attaccante classe 2000, come possibile acquisto per la prossima finestra di mercato estivo. Kean potrebbe tornare a lavorare con l'allenatore Allegri e giocare insieme a Leao. La società rossonera sta valutando questa pista per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e allenatore del Milan, hanno pranzato insieme, dibattendo, tra una portata e l'altra, sui desideri del tecnico livornese per la prossima sessione estiva di calciomercato. Allegri avrebbe chiesto almeno un titolare forte per reparto e, a quanto pare, avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito. Per l'attacco, dove Allegri si aspetta i gol che rendano competitivo il Milan anche in Europa, i fari rossoneri sono tutti puntati su Moise Kean. Ha vissuto un'annata splendida, nella stagione 2024-2025, con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Cassano durissimo: “Leao è un bidone. Dimarco con Allegri giocherebbe dietro la porta”Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche.

Leao, Kean e Vlahovic: il filo rosso di Allegri per l’attacco del MilanTre nomi con un filo rosso che li unisce, chiamato Massimiliano Allegri: Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic.

