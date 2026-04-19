Calciomercato Juve | trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa in difesa

Durante il calciomercato, la Juventus ha individuato un’alternativa a Senesi per rinforzare la difesa. Si tratta di un calciatore che viene considerato una valida opzione per rafforzare il reparto arretrato. La società sta valutando questa possibilità come piano B nel caso in cui non si concretizzasse l'acquisto di Senesi. La trattativa è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Calciomercato Juve: trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa per rinforzare la retroguardia bianconera. La sfida di questa sera all’Allianz Stadium contro il Bologna non sarà solo un crocevia fondamentale per la classifica, ma anche un’importante occasione di mercato per la Juventus. Gli occhi della dirigenza bianconera e di mister Luciano Spalletti saranno puntati con particolare attenzione su Jhon Lucumí, pilastro della difesa felsinea e della nazionale colombiana. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale classe 1997 è balzato in cima alle preferenze dei bianconeri come principale alternativa a Senesi, il cui profilo si sarebbe recentemente allontanato dai radar della Continassa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa in difesa Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva Notizie correlate Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il clubCalciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:... Calciomercato Juve, in difesa Senesi e Rudiger nel mirino. A centrocampo rispunta un vecchio obiettivo. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, a centrocampo potrebbe ritornare in auge il nome di Ederson dell’Atalanta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Juventus, Spalletti vuole Ederson: Atletico Madrid avanti, il costo; Juventus, Licina incanta in Next Gen: Spalletti lo promuove. Cambiaso via dalla Juve: il sostituto arriva da una rivale storicaCalciomercato della Juventus molto movimentato in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. calciomercato.it Calciomercato Juventus news | Emil Holm può restare? L’intreccio con Di Gregorio (oggi 17 aprile 2026)Calciomercato Juventus news, oggi venerdì 17 aprile 2026: Emil Holm può restare, con il Bologna possibili trattative che coinvolgano Michele Di Gregorio. ilsussidiario.net Calciomercato Juve LIVE Le principali trattative di giornata - facebook.com facebook #Calciomercato, i rinnovi ufficiali: #Juventus- #Locatelli fino al 2030 #SkySport #SkyCalciomercato x.com