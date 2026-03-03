Calciomercato Serie A | Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo Novità importanti

Sul calciomercato di Serie A, si parla della possibilità che il portiere del Friburgo, Atubolu, si trasferisca in Italia. Due grandi club sono interessati al suo acquisto e stanno valutando le rispettive offerte. Al momento, non ci sono ancora accordi definitivi, ma l’attenzione si concentra sulla trattativa in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Como, Ludi rivela: «La nostra mentalità è quella di vincere tutte le partite. Nico Paz la nostra stellina, ecco cos’è successo!» Inter, parla Marotta: «L’Arsenal non ha chiesto Pio Esposito e noi non vogliamo venderlo! Interessati a Nico Paz? Ecco la verità» Osimhen, irrompe una nuova big europea sul nigeriano! Niente Serie A 2.0? Potrebbe sostituire questo attaccante, l’indiscrezione Osimhen, irrompe una nuova big europea sul nigeriano! Niente Serie A 2. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo. Novità importanti Atubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensoreAtubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensore Calciomercato Juve, sfida a... Atubolu Inter, il portiere del Friburgo in pole per la porta del futuro: Oaktree detta la lineadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il casting per il nuovo portiere entra nel vivo e porta sempre più verso Noah Atubolu: convince... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Serie Argomenti discussi: Fabrizio Romano lancia l’Inter | Atubolu non rinnova addio al Friburgo in estate. Calciomercato JuveCalciomercato Juve, prosegue la ricerca del sostituto di Di Gregorio. Il nome nuovo è quello di Atubolu del Friburgo. Ecco tutti i dettagli Il panorama dei portieri in Serie A si prepara a una stagion ... juventusnews24.com Ultimo giorno di calciomercato: tutte le ufficialità in Serie A, Serie B e all'esteroE' arrivato il deadline day: l'ultimo giorno di mercato porta con sé la frenesia dei colpi sul gong, delle corse contro il tempo e degli affari last-minute, ultime occasioni per riparare e tuffarsi ... calciomercato.com