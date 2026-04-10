Oggi debutta un nuovo format di interviste condotto da Giorgia Rossi, che si propone di esplorare aspetti meno noti del calcio attraverso conversazioni approfondite. La prima puntata include l’intervento di un ex calciatore che parla di Lautaro Martinez, definendolo un giocatore eccezionale e sottolineando il suo contributo positivo alla squadra. La conversazione è trasmessa su Dazn e si concentra sui dettagli della carriera e delle qualità del giocatore argentino.

Disponibile da oggi solo su Dazn “Giorgia’s Secret”, il nuovo format originale di interviste ideato e condotto da Giorgia Rossi, che porta il calcio in un territorio inesplorato, quello interiore. Giorgia Rossi accompagna i grandi protagonisti del calcio in una conversazione che alterna analisi, ricordo e confronto emotivo: un racconto intimo e diretto che prova a restituire profondità e complessità a figure spesso raccontate solo attraverso la superficie del successo. Un viaggio dentro il calcio, ma soprattutto dentro le persone che lo hanno reso grande. Il primo protagonista di questo viaggio è Diego Milito, simbolo di eleganza e concretezza, eroe del Triplete nerazzurro nel 2010. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Su Dazn via a Giorgia's Secret, Milito racconta Lautaro: "Darà tanto all'Inter. È eccezionale"

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