Calciomercato Inter LIVE | Chivu vuole Palestra Fort snobba i nerazzurri

Nelle ultime ore, il calciomercato dell'Inter ha visto diverse novità. Un ex calciatore ha manifestato interesse per un centro fitness, mentre un altro giocatore ha declinato un'offerta del club. Sono in corso incontri tra le parti e trattative che stanno proseguendo con diverse tempistiche. La situazione è aggiornata in tempo reale, con notizie su eventuali nuovi arrivi o partenze ufficializzate.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 19 APRILE Mercato Inter, Fort lusingato dai nerazzurri ma c’è un grosso ostacolo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Chivu vuole Palestra, Fort snobba i nerazzurri Notizie correlate Calciomercato Inter, Palestra e non solo: rivoluzione per Chivu. Vari giovani della Serie A nel mirino dei nerazzurridi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, oggi La Gazzetta dello Sport riporta alcuni dei nomi che circolano in orbita nerazzurra in vista... Calciomercato Inter, Chivu vuole un rinforzo: nuovo assalto dei nerazzurri. Le ultimeMercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League… Mercato Inter, dalla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Inter, missione Scudetto per Chivu: verso il rinnovo e il calciomercato; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...; Calciomercato Inter – Stretta per Gila e Solet: muscoli e garra per Chivu. Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVERivoluzione in ottica calciomercato Inter a destra. Via Dumfries e Henrique, dentro Palestra e uno svincolato: Celik, Mingueza o Carvajal ... interlive.it Calciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net Cambiare tanto, cambiare tutto. Il prossimo calciomercato estivo dell’Inter si annuncia come davvero pirotecnico per numero di acquisti e di cessioni. Secondo le informazioni di Interlive.it, ben quattro affari potrebbero riguardare lo stesso ruolo in campo, que - facebook.com facebook "L' #Inter ha vinto lo Scudetto nonostante la presenza in panchina dell'allenatore più presuntuoso e sopravvalutato dell'intera categoria. La fortuna spesso assiste i mediocri: #Chivu si è ritrovato in mano tre punti decisivi per lo scudetto, grazie a #Dumfries, x.com