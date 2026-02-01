La squadra nerazzurra non si ferma e prepara un nuovo colpo sul mercato. Chivu spinge per un rinforzo e ci sarebbe già un’intenzione di fare un’offerta concreta per Diaby. Nei prossimi giorni, l’Inter potrebbe presentare un nuovo assalto per assicurarsi il giocatore. I tifosi sono in fermento e aspettano sviluppi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club in queste ore potrebbe presentare un nuovo assalto per Diaby. Frattesi parte ad una sola condizione. Il mercato invernale dell’ Inter entra nel vivo delle ultime ore con una strategia chiara: rinforzare le corsie esterne per consegnare a Cristian Chivu una rosa completa e competitiva. L’ex difensore nerazzurro, ora alla guida tecnica del club con il suo stile metodico e una profonda conoscenza dell’ambiente meneghino, ha espresso la necessità di un profilo rapido e tecnico per saltare l’uomo. Il ritorno di fiamma per Moussa Diaby. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione è quello di Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu vuole un rinforzo: nuovo assalto dei nerazzurri. Le ultime

Approfondimenti su Inter Calciomercato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

FABRIZIO ROMANO CONFERMA: L’INTER VUOLE KONE, MA LA RISPOSTA DI GASPERINI SCONVOLGE TUTTI + WESLEY

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Argomenti discussi: Inter, Chivu: Bisseck non può fare il quinto. Barella farà gli esami mercoledì; Un regalo per Chivu: l'Inter prova l'assalto alla freccia Diaby. E Frattesi parte solo se...; Calciomercato Inter, Chivu detta la linea: esterno pronto o niente. Tutto converge su Perisic ma dipende dal PSV; Inter, tutto sul summit Oaktree-dirigenti-Chivu: priorità tra gennaio e giugno! Quanti addii.

Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriu0014ª??u000f???\?gP ?'v??+Qg????~31n8?)&F.?b??v ??+?d5?u0003?f1IMH??buk? ... sport.sky.it

Inter, Chivu insiste per Perisic: cosa filtra dall’entourage del croato | CMPerisic all'Inter ecco le ultime raccolte da Calciomercato.it sul possibile ritorno del croato in nerazzurro. Tutti i dettagli ... calciomercato.it

Salta definitivamente l’#inter: #Mlacic si trasferisce all’#Udinese. #calciomercato - facebook.com facebook

Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com