L'Inter sta pianificando diverse mosse per la prossima sessione di calciomercato. Tra le strategie, ci sono interventi nella palestra e l'acquisizione di giovani talenti della Serie A. Secondo quanto riportato, diverse trattative sono in fase avanzata e i nerazzurri stanno valutando diversi profili per rafforzare la rosa. La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di alcuni possibili acquisti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, oggi La Gazzetta dello Sport riporta alcuni dei nomi che circolano in orbita nerazzurra in vista dell’estate. L’ Inter guarda già al futuro e pianifica una sessione di trasferimenti estiva all’insegna del rinnovamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a regalare forze fresche a Cristian Chivu, l’ex difensore romeno e leggenda del Triplete oggi alla guida tecnica del club, chiamato a gestire un ciclo di transizione e successi. La fascia destra ha un nuovo obiettivo: Marco Palestra. Il nome balzato in cima alla lista dei desideri per la corsia laterale è quello di Marco Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Palestra e non solo: rivoluzione per Chivu. Vari giovani della Serie A nel mirino dei nerazzurri

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Muharemovic nel mirino dei nerazzurri: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativaCalciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime Guidolin: «Crisi Bologna? La via d’uscita dev’essere una,...

Leggi anche: Palestra Inter, i dialoghi con l’Atalanta continuano già per gennaio. E c’è un altro giocatore finito nel mirino dei nerazzurri

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Inter, Di Marzio: Dopo Sommer, non solo Vicario: altri 2 nomi. E Zenga tra questi sceglie…; Serie A – Inter prepara un calciomercato super per l’estate: le ultimissime; Dai ritorni di fiamma Koné e Diaby ai prescelti, l'Inter si prepara a cambiare faccia; Calcio, le big guardano al futuro: nell'Inter Vicario erede di Sommer. Il Milan sogna Lewandowski. Juve su Kessie, Napoli su Gomes. Ma servono i soldi della Champions.

Inter, sfida alla Juve per Palestra e MuharemovicInter, obiettivo Palestra: il piano per la fascia destra e la rivoluzione difensiva Sulla fascia destra dell’Inter c’è un sogno concreto che prende ... tuttojuve.com

Calciomercato Inter pronta la rivoluzione | Calhanoglu sacrificabile, l’obiettivo è Koné (13 marzo 2026)Con un anno in più di esperienza in Serie A e di conoscenza dello spogliatoio però il tecnico rumeno proverà a far intravedere maggiormente la sua mano nel gioco della squadra così come nell’assetto t ... ilsussidiario.net

#Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com