Inter Stefan de Vrij potrebbe andare al Mondiale

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, potrebbe partecipare al prossimo Mondiale. La sua stagione non è stata tra le più ricche di minuti, rappresentando la sua esperienza più limitata con la maglia nerazzurra. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le sue prestazioni e il coinvolgimento nella nazionale sono stati oggetto di attenzione. La decisione finale sulla convocazione sarà comunicata nelle prossime settimane.

Non la miglior stagione per il difensore dell'Inter Stefan de Vrij. O, per lo meno, quella con il minutaggio minore di tutta la sua esperienza nerazzurra. Che, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, potrebbe terminare a strretto giro di posta. Ha giocato, e anche abbastanza bene, nella sfortunata semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Tre presenze in Serie A, altrettante in Champions League più un gettone in Coppa Italia. Koeman: De Vrij al Mondiale? C'è un fattore che gioca a suo favore. Ma deve giocare ogni tanto. Stefan de Vrij dovrebbe preoccuparsi del suo posto nella nazionale olandese per il Mondiale visto il suo limitato minutaggio con l'Inter? In Olanda hanno posto questa domanda al c.t. Ronald Koeman. De Vrij verso la Grecia? L'Olympiacos prepara l'assalto al difensore dell'Inter. Il futuro di Stefan de Vrij potrebbe tingersi di biancorosso. Milan-Inter, dominio nerazzurro, vantaggio rossonero. Ma alla fine colpisce lui, Stefano de Vrij, quando ogni speranza sembrava persa.