Calciomercato Inter LIVE | dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni Filtra incertezza sulla situazione di De Vrij

Da internews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, arrivano notizie dalla Spagna riguardo a Bastoni, con dettagli ancora poco chiari sulla sua situazione. Nel frattempo, si parla di un certo grado di incertezza legato a De Vrij, senza conferme ufficiali. La redazione continua a seguire tutte le trattative, con aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e affari conclusi che riguardano il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 18 APRILE Muharemovic Inter, i nerazzurri accelerano per il difensore del Sassuolo.🔗 Leggi su Internews24.com

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