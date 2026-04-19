Calcio risultati Serie A Oggi in campo Milan e Juve

Nella 33ª giornata di Serie A, sono stati disputati diversi incontri tra cui Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. La partita tra Roma e Atalanta si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Napoli ha perso in casa contro la Lazio con il punteggio di 0-2. L’Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari, il Sassuolo ha battuto il Como 2-1 e l’Udinese ha perso 0-1 contro il Parma. In programma oggi ci sono le sfide tra Milan e Juventus.

Roma, 19 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 33esima giornata di serie A dopo Roma-Atalanta 1-1 33ª giornata Sassuolo-Como 2-1; Inter-Cagliari 3-0, Udinese-Parma 0-1; Napoli-Lazio 0-2; Roma-Atalanta 1-1. Domenica 19 aprile, ore 12.30 Cremonese-Torino; ore 15 Verona-Milan; ore 18 Pisa-Genoa; ore 20.45 Juventus-Bologna. Lunedì 20 aprile, ore 20.45 Lecce-Fiorentina. Classifica: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Roma 59, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Torino, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 34.a giornata Venerdì 24 aprile, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it ROMA-JUVENTUS 3-3 | HIGHLIGHTS | 27ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-MilanRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Juve quarta, oggi Milan e Roma Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Calcio, risultati Serie A: Inter, lo scudetto in pugno; Serie A [LIVE] – Risultati e cronache delle gare in tempo reale; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti. Serie A, Udinese-Parma 0-1, Napoli-Lazio 0-2 e Roma-Atalanta 1-1. HIGHLIGHTSDopo i due anticipi del venerdì, con la vittoria del Sassuolo sul Como e il successo dell’Inter sul Cagliari, la 33^ giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite (GLI HIGHLIG ... tg24.sky.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Inter a +12! Diretta gol live score 33^ giornata (oggi 17 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi venerdì 17 aprile 2026 dei due anticipi che aprono la 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net EMOZIONI LIVE: 2-0 di Grumese Calcio vs San Sebastiano F.C. 4-0 - Prima Categoria - Girone C - 26° Giornata facebook #ASRoma off the bar! #RomaAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com