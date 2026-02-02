Calcio risultati serie A | Juve quarta oggi Milan e Roma

La Juventus batte 4-1 il Parma e sale al quarto posto in classifica. La partita si è giocata oggi, nella ventitreesima giornata di Serie A. La vittoria permette ai bianconeri di migliorare la posizione, mentre il Parma subisce una sconfitta che pesa sulla corsa salvezza. La giornata ha visto anche altri risultati importanti, come il 3-2 della Lazio sul Genoa e il 2-1 del Napoli sulla Fiorentina.

Roma, 2 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Juve 1-4 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juventus 1-4, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventiquattresima giornata: venerdì 6 febbraio ore 20.

