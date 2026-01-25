Calcio risultati serie A Oggi Juve-Napoli e Roma-Milan

Oggi in Serie A si disputano le gare Juventus-Napoli e Roma-Milan, due incontri di rilievo nel calendario di questa giornata. Nel primo, le due squadre cercano punti importanti in classifica, mentre nel secondo si affrontano due team con ambizioni di vertice. Nel frattempo, a Lecce, Lazio e Lecce hanno concluso senza reti il confronto al Via del Mare. Sono queste le principali partite e risultati di oggi nel campionato italiano di calcio.

Roma, 25 gen. (askanews) – Poche emozioni al Via del Mare per Lecce-Lazio chiusa sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che ci provano solo dalla distanza: Provedel è attento su Coulibaly e ringrazia la traversa sulla bordata di Ramadani. I biancocelesti si scuotono all'inizio della ripresa, ma Falcone ferma Dia con un'ottima uscita bassa. Poi succede poco nonostante i cambi degli allenatori: Provedel respinge una punizione di Sottil e Taylor sfiora il jolly due volte nel finale. Il Lecce stacca la Fiorentina al terzultimo posto. Questo il programma della ventiduesima giornata: Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, domenica 25 gennaio ore 12.

