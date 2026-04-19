Calcio dalla Campania alla Coppa del Re | la favola di Pellegrino Matarazzo e del suo Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo, allenatore italoamericano, ha recentemente centrato un risultato importante nel calcio europeo. La sua carriera, iniziata in Campania, ha portato ora alla guida di una squadra spagnola che sta partecipando alla Coppa del Re. La sua esperienza si sviluppa tra diverse nazioni, e questa stagione segna un traguardo significativo nel suo percorso professionale. La squadra che allena è ora protagonista di un torneo di grande rilievo nel calcio iberico.

C’è un filo che parte dalla Campania, attraversa l’Atlantico e arriva fino a Siviglia. È quello che lega la storia di Pellegrino Matarazzo, tecnico italoamericano che ha appena scritto una pagina unica del calcio europeo. Nato nel New Jersey da genitori emigrati dal Sud Italia, Matarazzo, a 48 anni, è il primo allenatore con passaporto statunitense a vincere un trofeo nei cinque principali campionati europei. Un primato che lui stesso, nella notte di Siviglia, ha voluto sottolineare: “Probabilmente è il primo per un italoamericano”. Il successo è arrivato con la Real Sociedad, che ha conquistato la Coppa del Re battendo ai rigori l’Atletico Madrid di Diego Simeone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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