Calcio a 5 In Serie C femminile Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimonta

Nel campionato di calcio a 5 femminile di Serie C, la squadra del Traverde ha iniziato la partita con determinazione, ma alla fine ha perso in rimonta contro l’Alter Ego. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1, con i gol dell’Alter Ego che sono arrivati nel corso del secondo tempo. La formazione del Traverde era composta da Rossi, Ros, Anastasi, Lisei, Guerra, Bricco, Angella e Brambilla.

Traverde Tac 1 Alter Ego 2.0 3 TRAVERDE TAC: Rossi, Ros, Anastasi, Lisei, Guerra, Bricco, Angella, Brambilla. All.: Pedroni. ALTER EGO 2.0: Mazzola, Ciofini, Tinti, Pecorelli, Giorgini, Chellini, Paramelli. All.: Faraoni. Arbitro: Pietro Conti di Carrara. Marcatori: Pecorelli (2), Paramelli, Angella. PODENZANA – Nella 25ª giornata del campionato femminile di futsal Serie C (girone Toscano) Figc, le Chicas del Traverde Tac cedono 1-3 al PalaPanigaccio contro l’esperta Alter Ego 2.0 al termine di una gara combattuta. Le lunigianesi disputano probabilmente la miglior prestazione stagionale, giocando alla pari contro una delle difese più solide del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C femminile. Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimonta Calcio a 5, In serie C femminile grande impresa della squadra allenata da Triacca. Il Traverde Tac batte in rimonta l’Olimpia Colle con le reti di Angella (2) e BrambillaOlimpia Colle 2 Traverde Tac 3 OLIMPIACOLLE: Di Dio, Rocchi, Andreini, Schiattarella, Ferti, Lorenzini, Prazza, Cellai, Bacci, Barbetti, Reggio, De... Leggi anche: Pinuccio fa il Pierino, ma di Prokofiev: Alessio Giannone di scena col suo alter ego e l'Orchestra di Puglia e Basilicata Argomenti più discussi: Calcio femminile a 5: le ragazze del Traverde TAC salutano il pubblico amico con una grande gara; Calcio a 5 in Serie C la Traverde resta a secco. Buona la prestazione, male solo il risultato; CALCIO / Maxim Pioggia annuncia lo stop al progetto di fusione tra Albese e Bra: Non è un pesce d’aprile; Calcio a 5 In Serie C femminile. Il Traverde parte forte ma l’Alter Ego vince in rimonta. LE REGINE DEL DESERTO di Omphile Khumalo Dame Leyla Lamborghini, alter ego del proprietario dell’hotel Jacques Rabie, si esibisce sul palco durante lo spettacolo del sabato sera al Karroo Theatrical Hotel, nei pressi di Steytlerville. Foto di Michele Spa - facebook.com facebook