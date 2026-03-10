Calcio a 5 In serie C femminile grande impresa della squadra allenata da Triacca Il Traverde Tac batte in rimonta l’Olimpia Colle con le reti di Angella 2 e Brambilla

Nel campionato di calcio a 5 di serie C femminile, il Traverde Tac ha ottenuto una vittoria in rimonta contro l’Olimpia Colle. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, grazie alle reti di Angella, che ha segnato due volte, e Brambilla. La squadra allenata da Triacca ha così conquistato tre punti fondamentali in una sfida combattuta. Nell’Olimpia Colle sono scese in campo Di Dio, Rocchi, Andreini, Schiattarella, Ferti, Lorenzini, Prazza, Cellai, Bacci, Barbetti, Reggio e De Candido.

Olimpia Colle 2 Traverde Tac 3 OLIMPIACOLLE: Di Dio, Rocchi, Andreini, Schiattarella, Ferti, Lorenzini, Prazza, Cellai, Bacci, Barbetti, Reggio, De Candido. All.: Romagnoli. TRAVERDE TAC: Rossi, Ros, Anastasi, Trenti, Lisei, Imperatore, Brambilla, Angella. All.: Triacca. Arbitro: Andrea Concordia di Firenze. Marcatori: Barbetti, Reggio (OC), Angella (2), Brambilla (TT). STAGGIA – Ci sono storie che meritano di essere raccontate, perché fanno bene allo sport e allo spirito di provincia. Questa è una di quelle. Le protagoniste sono le ragazze del Traverde TAC, squadra di futsal femminile nata dal nulla: prima nel mondo amatoriale, poi con la fondazione dell'ASD e l'approdo al calcio a 5 federale.