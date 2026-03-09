San Giovanni La Punta amianto abbandonato in via Cosenza | presentati esposti alla Procura

A San Giovanni La Punta, in via Cosenza, sono stati presentati esposti alla Procura riguardo a materiali di amianto abbandonati vicino a un condominio. La sostanza è stata trovata in un’area frequentata da residenti, creando una situazione di potenziale rischio ambientale. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che stanno valutando le azioni da intraprendere.

Il Partito Animalista Italiano denuncia il rischio ambientale e sanitario e chiede controlli immediati su aria, suolo e falde acquifere, oltre alla rimozione dei rifiuti pericolosi A pochi metri da un condominio, nel cuore di una zona abitata, giace da tempo una vera e propria bomba ecologica. In un terreno abbandonato di via Cosenza a San Giovanni La Punta, di fronte al civico 18, è infatti presente amianto deteriorato e in parte sotterrato, con il rischio concreto di contaminazione del suolo e di dispersione di fibre nocive nell'aria. Una situazione che, secondo quanto denunciano i residenti, andrebbe avanti da tempo senza interventi risolutivi, nonostante le segnalazioni effettuate alle istituzioni.