Errori arbitrali Atalanta-Napoli esposti alla FIGC e alla Procura

Le polemiche per gli episodi arbitrali di Atalanta-Napoli del 22 febbraio finiscono sul tavolo delle autorità sportive e ordinarie. L’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Maradona Napoli, insieme al collega Ludovico Franco, ha presentato un esposto indirizzato alla Procura Federale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Atalanta-Napoli, esposto alla Procura Federale dopo gli episodi arbitraliÈ partita ufficialmente l’iniziativa dell’avvocato Erich Grimaldi, che nelle ultime ore ha presentato un esposto alla Procura Federale FIGC destinato...

De Laurentiis protesta con la FIGC dopo le decisioni arbitrali in Atalanta-NapoliIl confronto tra Napoli e Atalanta, avvenuto alla New Balance Arena, si è trasformato in un nuovo capitolo di una stagione caratterizzata da...

Temi più discussi: Arbitri sotto accusa, Chiffi sarà fermato per gli errori in Atalanta-Napoli; Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: Gutierrez? Era gol. Vergognoso. Edo De Laurentiis: Ci avete rotto il calcio; Chiffi sarà fermato per gli errori in Atalanta-Napoli, l'Aia salva invece Piccinini; Furia azzurra, ecco l’elenco degli errori arbitrali contro il Napoli.

Errori arbitrali Atalanta-Napoli, esposti alla FIGC e alla ProcuraA proposito della gara di Serie A, si legge nel testo , gravi anomalie procedurali, violazione dei diritti utenti e della normativa vigente ... napolitoday.it

Classifica senza errori arbitrali, 26ma giornata: come cambia dopo le sviste in Atalanta-Napoli e Milan-ParmaSerie A, classifica senza errori arbitrali: moviola 26ma giornata, Atalanta-Napoli e Milan-Parma i disastri più evidenti e clamorosi. La situazione aggiornata. sport.virgilio.it

Napoli, Politano: "Siamo ancora in lotta Champions. Atalanta-Napoli Gol annullato per..." - facebook.com facebook

#Napoli, #Politano: "Siamo ancora in lotta Champions. #Atalanta- #Napoli Gol annullato per..." x.com