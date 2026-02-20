Forlì 1605 | vuoto di potere piazze in battaglia…senza disordini

Nel marzo del 1605, Forlì si trovò al centro di un conflitto simbolico causato dalla Sede Vacante, che portò le piazze a trasformarsi in scenari di scontro. Nonostante la tensione, nessun disordine reale si verificò, ma le vie della città si riempirono di manifestazioni e scontri simulati tra diverse fazioni. Le cronache dell’epoca parlano di scontri verbali e dimostrazioni di forza, mentre i cittadini assistettero a un’esibizione di potere senza precedenti. La città si preparò a un periodo di grande agitazione politica.

Forlì nel 1605: quando la Sede Vacante trasformò le piazze in campi di battaglia simulati. Nel marzo del 1605, la città di Forlì, in Romagna, visse un periodo di insolita vivacità civica. A seguito della morte di Papa Clemente VIII e nell’attesa per l’elezione del suo successore, i quartieri cittadini diedero vita a una serie di simulazioni militari in piazza, trasformando l’incertezza politica in un’espressione di autogoverno e orgoglio civico. Un vuoto di potere e la risposta della città. La scomparsa di Clemente VIII aprì un periodo di vacanza della Sede Apostolica, una fase delicata per città come Forlì, profondamente legate al potere pontificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

