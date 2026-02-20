Forlì 1605 | vuoto di potere piazze in battaglia…senza disordini
Nel marzo del 1605, Forlì si trovò al centro di un conflitto simbolico causato dalla Sede Vacante, che portò le piazze a trasformarsi in scenari di scontro. Nonostante la tensione, nessun disordine reale si verificò, ma le vie della città si riempirono di manifestazioni e scontri simulati tra diverse fazioni. Le cronache dell’epoca parlano di scontri verbali e dimostrazioni di forza, mentre i cittadini assistettero a un’esibizione di potere senza precedenti. La città si preparò a un periodo di grande agitazione politica.
Forlì nel 1605: quando la Sede Vacante trasformò le piazze in campi di battaglia simulati. Nel marzo del 1605, la città di Forlì, in Romagna, visse un periodo di insolita vivacità civica. A seguito della morte di Papa Clemente VIII e nell’attesa per l’elezione del suo successore, i quartieri cittadini diedero vita a una serie di simulazioni militari in piazza, trasformando l’incertezza politica in un’espressione di autogoverno e orgoglio civico. Un vuoto di potere e la risposta della città. La scomparsa di Clemente VIII aprì un periodo di vacanza della Sede Apostolica, una fase delicata per città come Forlì, profondamente legate al potere pontificio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Le piazze iraniane sfidano il potere di Teheran (e di Mosca)
Leggi anche: Papa Leone XIV avverte: “Il mondo ha ancora i suoi Erode, basta miti di potere e benessere vuoto”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guerre simulate in piazza.
Forlì, lascia l'eredità a un amico con un testamento olografo ma una parola è incomprensibile («roffie»): «La casa e 110.000 euro vanno ai fratelli che non vedeva più»Un testamento tutto da interpretare è finito sul tavolo dei giudici della corte civile d'Appello di Bologna. «Dopo la mia morte tutte le mie roffie vanno al mio amico», questa la frase che ha ... corrieredibologna.corriere.it
LUTTO NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE - Arrivato a Forlì dalla Germania nel 1990, Lepore iniziò la sua avventura imprenditoriale a Forlì nel 1992 aprendo il "Forum Livii" e nel 2000 quando inaugurò la pizzeria "Fofò" - facebook.com facebook