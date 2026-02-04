Geopolitica delle Terre Rare | perché il controllo delle risorse decide il potere globale

Nel XXI secolo il vero potere si gioca sulla capacità di controllare le materie prime chiave, come le Terre Rare. Chi le domina può influenzare l’economia globale e le tecnologie del futuro. La corsa alle risorse si intensifica tra nazioni che vogliono assicurarsi un vantaggio strategico.

Nel XXI secolo il potere non si misura più soltanto in chilometri quadrati o arsenali militari, ma nella capacità di controllare le materie prime indispensabili alla tecnologia avanzata. “ Geopolitica delle Terre Rare “, scritto da Paolo Gila e Maurizio Mazziero e pubblicato da Hoepli, affronta con rigore e chiarezza uno dei nodi centrali della competizione globale: il dominio su quei 17 elementi chimici senza i quali non esisterebbero transizione energetica, digitale, aerospaziale e militare. Il libro smonta innanzitutto un luogo comune: le terre rare non sono realmente rare dal punto di vista geologico. 🔗 Leggi su Panorama.it

