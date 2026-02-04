Nel XXI secolo il vero potere si gioca sulla capacità di controllare le materie prime chiave, come le Terre Rare. Chi le domina può influenzare l’economia globale e le tecnologie del futuro. La corsa alle risorse si intensifica tra nazioni che vogliono assicurarsi un vantaggio strategico.

Nel XXI secolo il potere non si misura più soltanto in chilometri quadrati o arsenali militari, ma nella capacità di controllare le materie prime indispensabili alla tecnologia avanzata. “ Geopolitica delle Terre Rare “, scritto da Paolo Gila e Maurizio Mazziero e pubblicato da Hoepli, affronta con rigore e chiarezza uno dei nodi centrali della competizione globale: il dominio su quei 17 elementi chimici senza i quali non esisterebbero transizione energetica, digitale, aerospaziale e militare. Il libro smonta innanzitutto un luogo comune: le terre rare non sono realmente rare dal punto di vista geologico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Geopolitica delle Terre Rare: perché il controllo delle risorse decide il potere globale

Approfondimenti su Terre Rare

L'estrazione di terre rare venezuelane, fondamentali per la tecnologia e la transizione ecologica, attraversa un complesso percorso tra miniere illegali, conflitti e impatti ambientali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

The $87 TRILLION Reason America WILL Take Greenland | And Why Denmark Can't Stop It

Ultime notizie su Terre Rare

Argomenti discussi: Le sfide globali dietro le terre rare, capire per investire in modo consapevole; Terre rare - Appunti; Terre rare: energia e difesa dentro la stessa partita; Ma cosa sono queste terre rare?.

Terre rare, scoperto uno dei giacimenti più grandi al mondo: cambiano gli equilibriTerre rare nel Pacifico: Tokyo punta sull’isola di Minami Torishima per svincolarsi dalla Cina. Ecco quali sono i numeri del maxi-giacimento ... quifinanza.it

L’alleanza delle terre rare. Vertice a 20 a WashingtonNell’era dell’intelligenza artificiale il controllo delle terre rare è diventato uno dei principali strumenti per la supremazia geopolitica. E in questi decenni la Cina ... ilmessaggero.it

L’Europa e le terre rare: quale strategia Domani in @Unibocconi, l’incontro organizzato da @iep_bu con @skalantzakos. A dialogare con l'autrice, Daniel Gros, Alberto Prina Cerrai e @StefanoFeltri. Le info, qui: tinyurl.com/TerreRareBocco… E “Terre rare x.com

Raffaello Follieri e la rivoluzione delle terre rare L’imprenditore internazionale sta sviluppando filiere globali sicure, efficienti e sostenibili per l’approvvigionamento di terre rare, risorsa strategica per batterie, veicoli elettrici e tecnologia avanzata. Leggi l’art facebook