Calabria 2026 | Baglioni e Negramaro accendono il turismo a Cosenza

L’estate del 2026 in Calabria si prospetta come un momento di rilievo per il settore turistico e culturale della provincia di Cosenza. Due artisti di grande popolarità della scena musicale nazionale sono stati annunciati come protagonisti di eventi che si terranno nella regione, creando attesa tra residenti e visitatori. La programmazione prevede ulteriori iniziative dedicate alla musica e alla cultura, con l’obiettivo di attirare un pubblico più vasto nella zona.

L’estate 2026 in Calabria si preannuncia come un appuntamento di grande impatto per l’indotto culturale e turistico della provincia di Cosenza, con una programmazione che punta a grandi nomi del musicale nazionale. Alfredo De Luca, figura centrale nella gestione dei grandi eventi sul territorio, ha delineato i piani per la prossima stagione, rivelando una scelta strategica logistica che sposta il baricentro degli spettacoli verso Santa Maria del Cedro, dove una nuova area sarà allestita per garantire standard elevati di accoglienza e servizi a migliaia di spettatori lungo la costa tirrenica. La strategia logistica e il cartellone artistico per la stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria 2026: Baglioni e Negramaro accendono il turismo a Cosenza Notizie correlate Baglioni in Calabria: il tour GrandTour celebra i Bronzi di RiaceLa cittadella regionale Jole Santelli di Catanzaro ha ospitato ieri pomeriggio un incontro istituzionale dedicato alla celebrazione del valore... Leggi anche: Calabria 2026: 151 posti di lavoro per il turismo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Venerdì Baglioni in Calabria per ricevere riconoscimento alla carriera; Baglioni abbraccia la Calabria. Questa regione può volare – FOTO; Baglioni premiato dalla Regione Calabria, sindaco Vetere: Lo aspettiamo a Santa Maria del Cedro il 26 agosto; Musica: venerdì 17 aprile Baglioni in Calabria per ricevere riconoscimento alla carriera. Baglioni premiato dalla Regione Calabria, sindaco Vetere: Lo aspettiamo a Santa Maria del Cedro il 26 agostoClaudio Baglioni premiato dal Presidente Occhiuto. Il sindaco Vetere: «Siamo pronti ad accogliere un mito della musica nell'Arena dei Cedri». cosenzapost.it Baglioni abbraccia la Calabria. «Questa regione può volare»L’artista in Cittadella riceve un riconoscimento per il suo legame con la nostra terra. Ad accoglierlo il presidente Occhiuto e i sindaci dei tre Comuni in cui si esibirà ad agosto. corrieredellacalabria.it Energia e sviluppo, la Calabria accelera sulla transizione green: La Calabria si colloca oggi tra le realtà più avanzate in Italia per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Negli ultimi anni, il territorio ha registrato una crescita significativa,... - facebook.com facebook Altomonte (CS) nella chiesa di Santa Maria della Consolazione (1336) vi è il sepolcro dei Conti Sangineto. Il mausoleo in marmo contiene le spoglie Filippo I, Ruggero e Filippo II, commissionato fra il 1354 e 1377 da ignoto napoletano. #Calabria #art #beauty x.com