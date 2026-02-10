Short track | Staffetta mista Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storico

L’Italia fa il colpo nella staffetta mista di short track. Gli azzurri vincono l’oro con una gara senza rivali, dimostrando di essere in forma e di avere un passo avanti rispetto agli avversari. La vittoria arriva dopo una prestazione convincente, che conferma la crescita di questa squadra in vista delle prossime competizioni.

Capolavoro dell’Italia nella staffetta mista di short track: gli azzurri conquistano la medaglia d’oro con una gara autoritaria, confermando una superiorità netta dalla semifinale alla finale. L’Italia è campione olimpica nella staffetta mista di short track. Alla Milano Ice Skating Arena gli azzurri completano un percorso perfetto conquistando la medaglia d’oro al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine, senza sbavature e senza mai esporsi a rischi. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalin e Pietro Sighel ha imposto fin dai primi giri un ritmo insostenibile per gli avversari, gestendo i cambi con precisione chirurgica e mantenendo sempre il controllo della gara.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track.

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali.

Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: straordinario oro per l'Italia con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

L'Italia è oro nella staffetta mista dei Giochi Olimpici. E' la decima medaglia azzurra a Milano Cortina 2026L’Italia scrive dieci medaglie ai Giochi in casa. Arriva dal Forum d’Assago e dallo short track la decima gemma azzurra. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalaini, ... ilmessaggero.it

È FINALEEEEEEEE La staffetta mista dello short track mostra i muscoli… E va a giocarsi una MEDAGLIA olimpica: tra poco l’ultimo atto alla Milano Ice Skating Arena! FATECI SOGNAREEEEE! #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghi - facebook.com facebook

GOLD MEDAL! Italy’s mixed Short Track relay wins the second Italian gold!! Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, and Chiara Betti set the Milano Ice Skating Arena alight!! #MilanoCortina2026 #Olympi x.com