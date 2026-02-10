LIVE – Short track Staffetta mista Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storico

L’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track. Gli azzurri dominano la gara dall’inizio alla fine e vincono una medaglia storica. È stata una vittoria netta, frutto di una prestazione autoritaria che ha lasciato poco spazio alle rivali. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione e velocità, portando a casa un risultato importante.

Capolavoro dell’Italia nella staffetta mista di short track: gli azzurri conquistano la medaglia d’oro con una gara autoritaria, confermando una superiorità netta dalla semifinale alla finale. L’Italia è campione olimpica nella staffetta mista di short track. Alla Milano Ice Skating Arena gli azzurri completano un percorso perfetto conquistando la medaglia d’oro al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine, senza sbavature e senza mai esporsi a rischi. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalin e Pietro Sighel ha imposto fin dai primi giri un ritmo insostenibile per gli avversari, gestendo i cambi con precisione chirurgica e mantenendo sempre il controllo della gara.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Italy ShortTrack LIVE – Short track, Italia in finale nella staffetta mista: dominio azzurro e sogno oro vivo L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali. LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca la vittoria nella staffetta mista! Segui in tempo reale i campionati europei di short track 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Italy ShortTrack Argomenti discussi: LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegna il titolo della staffetta mista; Pietro Sighel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare maschili di short track; Quando gareggia Fontana? Date, orari, programma gare e dove vederla; Olimpiadi, il programma di martedì 10 febbraio. Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: Italia in finale con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia in finale nella staffetta mista. Buoni riscontri dai 1000 maschiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Corea del Sud che presenta ricorso. Obiettivamente l'atleta asiatica è stata falciata da Stoddard. 12:46 ... oasport.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Ice Skating Arena Ore 13.03 Short Track - Staffetta mista ITALIA FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Tantissimi azzurri in gara tra sci e short track! Quante medaglie conquisteremo nel Day4 Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusIT e @HBOMaxitalia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.