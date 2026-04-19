Cagnazzo reintegrato nell' Arma il commento di Antonio Vassallo | Forte sconcerto troppe questioni non sciolte

Antonio Vassallo, figlio del noto sindaco pescatore, ha commentato la decisione del tribunale di annullare le misure cautelari nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo, affermando di provare forte sconcerto. Secondo Vassallo, molte questioni non sembrano essere state chiarite o risolte in modo completo. La situazione ha suscitato reazioni e interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione del caso.

“La percezione è che troppe questioni non siano state davvero sciolte". Lo scrive Antonio Vassallo, figlio del "sindaco pescatore" Angelo, dopo la decisione del tribunale di annullare le misure cautelari per il colonnello Fabio Cagnazzo. “Ho letto le motivazioni - dice Vassallo - e che il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Il colonnello Cagnazzo escluso dal processo per l’omicidio di VassalloL’accusa prosegue per gli altri indagati, mentre l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone non sarà giudicato per omicidio L’ex... Omicidio sindaco Vassallo, prosciolto il colonnello Fabio CagnazzoSvolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010. Approfondimenti e contenuti Omicidio Vassallo, il Colonnello Cagnazzo reintegrato nell’Arma. Il figlio della vittima:Forte sconcertoLa redazione di ondanews.it è dotata di polizza assicurativa con UnipolSai, numero polizza 1/39359/99/178061324 agenzia di Polla (SA), a Copertura della Responsabilità Civile, Tutela legale, ... ondanews.it Omicidio Vassallo: lo sconcerto del figlio Antonio per la posizione di CagnazzoIl Tribunale di Salerno revoca la misura cautelare per Fabio Cagnazzo. Antonio Vassallo attacca: Depistaggi gravi negli atti, ma manca un processo definitivo ... infocilento.it